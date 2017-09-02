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§ NG.kz
В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600 первоклассников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29475
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В белых бантами с цветными шарами и букетами сегодня, 2 сентября, утром ждали праздничную линейку первоклашки СШ № 115, в которой в этом году завершился двухлетний капитальный ремонт.
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1
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...




Отправлено: 02.09.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поздравляю учеников с первым школьным днем!!!
П.с. а про Курбан айт ни слова... :-x

§ Грибоедов
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 02.09.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличный ремонт сделали в школе. Следует заметить, что в этой школе нет ни одного двоечника!
Профайл

§ Грибоедов
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 02.09.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коллектив учителей неравнодушный к судьбам учеников. За каждого неуспевающего борются, тянут. Вот такой должна быть школа.
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100
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...




Отправлено: 02.09.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"не отрываясь от листа, читал Жакупов."

Некомильфо. Неужели тяжело выучить или от себя сказать двухминутную речь?
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