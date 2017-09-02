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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 02.09.17 - 10:44
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§ Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3943
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.09.17 - 11:13
Комментарий проходит проверку.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4629
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit. Если не трудно смените ник. А то пенсионое насиление города думают что это я.
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.09.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Стоимость лицензионки 18000 тенге , которую автоматически тебе включают в цену ноутбука

Во даёт ааа,то есть до этого ты воровал их же продукт и пользовался им на халяву,а теперь платить надо так сразу американцы сволочами стали :lol:
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.09.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Кстати , если тебя не устраивает Виндос 10 (версия не очень ) , и ты хочешь сам загрузить 7 или 8

как по мне так как раз таки 8 была не очень,а 10 норм.
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