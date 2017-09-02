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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 412 из 413«1...410411412413»
§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1185
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Значит американцы имеют право, воздвигать грандиозные памятники на месте своей трагедии.
А вот другие народы этого права лишены, да?
Зачем им помнить свою историю и вообще какое право они имеют на памятники?
Как то двояко ты на это посматриваешь.

Так пиндосы ещё и обозвали Родину-Мать "самым страшным памятником на Земле". Забыв при этом, что символ их страны, статую Свободы, им подарили французы. И, если что, сделана она из нижнетагильской меди. Люди, не имеющие своей истории, поучают других.Цитата:
Обликоморале:
И шо, даже так сможешь?

Вообще-то, это фотошоп. Даже первоклассники об этом знают. И вставлять подобные фото в дискуссию не украшает умного человека.
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Vit
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А насчёт меня чего скажете?! По поводу ника и аватара?


Пока не совсем ушёл, скажу я а доктор подправит ежели чего не так. :-)

Лет тебе 40-45, плюс минус 2-3 года образование среднетехническое ( высшее не исключено ) Тип арогантный, уехал лет 15-20 назад, неплохо устроился пока всё хорошо, вот и бесишься и издеваешься и стебаешся над другими. Что ещё? Если и дальше всё пучком в жизни сложится, то таким гавнюком и останешься, а если не дай бог чего случится, то сам и не поймёшь ЗА ЧТО? Как то так. Поправь, если где не прав 8-) :-P

Vit
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах забыл и в армии ты походу не служил.

Vit
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати кто то там писал про самую богатую страну или нацию, что за бред? Если сравнивать Казахстан и США, то Казахстан неимоверно богат. Потому как США имеет долгов больше чем пол мира вместе взятого со всеми самими бедными странами Африки. 20 биллионен долларов. Ещё 15-20 лет и такой страны как США просто не будет существовать. Ну или за это время произойдёт ещё одна крупная война с переразделом власти и имущества в мировом порядке. Ни одна страна мира не может так свободно печатать свои "бумажки" как США. Но и это не может вечно продолжаться.

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1185
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.17 - 01:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Лет тебе 40-45, плюс минус 2-3 года образование среднетехническое ( высшее не исключено ) Тип арогантный, уехал лет 15-20 назад, неплохо устроился пока всё хорошо, вот и бесишься и издеваешься и стебаешся над другими. Что ещё? Если и дальше всё пучком в жизни сложится, то таким гавнюком и останешься, а если не дай бог чего случится, то сам и не поймёшь ЗА ЧТО? Как то так. Поправь, если где не прав

Годочков мне 43, образование КСТ (Кустанайский строительный техникум, мастер-строитель), уехал в 2004-ом году( по семейным обстоятельствам, если бы не развод, так бы и остался в Казахстане), живу не сказать чтобы отлично, но нормально, вот только про бесишься, издеваешься и стебЁшься над другими - это непонятно. Насчёт себя иллюзий не строю - при бОльшем прилежании и вложении труда мог бы жить лучше. Больше, вроде бы, и сказать нечего.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1185
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.17 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ах забыл и в армии ты походу не служил.

Было дело. В/ч 30131, 93-94гг., Казахстан, Уштобе. Вот насчёт арогантный - это как? Чой-то я про такое не слышал...
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1185
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.17 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Тип арогантный

Гордый, кичливый, пренебрежительный? Это не про меня. Знал бы меня лично, так бы не сказал. Люблю пошутить, начитан, не терплю, когда тупые, не умеющие связать двух слов и аргументировать, делающие пять ошибок в слове "йух" начинают рассуждать, с пеной у рта, вплоть до строения Вселенной.
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.09.17 - 02:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ещё 15-20 лет и такой страны как США просто не будет существовать. Н

Так кому нефть то будешь продавать тогда,за эти самые зелёные бумажки?
От состояния экономики США напрямую зависит благополучие Казахстана.
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3943
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.09.17 - 05:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я еще с утра тебя Виталик предупреждал. Пожалуйста закрой свою хлеборезку. В результате вместе с тобой получил десяток удалений. Что бы замазать тему, которую ты подымал по своей тупости. Характеризовал ты земляка правильно. Добавлю, что есть у него душевный надрыв. А кого их нет? У всех он есть. И потому мы на форуме лечимся.
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Годочков мне 43, образование КСТ (Кустанайский строительный техникум,

О ещё один , окончивший строительный технарь . Здесь таких уже целая банда . Марик , Нурбанчик , ты , я . Кстати , технарь например мне дал больше знаний конкретно по строительству , чем потом строительный институт .

Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

Цитата:
И потому мы на форуме лечимся.

здравница всесоюзного масштаба. Одного выписали уже.. верней он самовыписался :-)

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
строительный институт


строительный институт. что за диво такое.
сам придумал?

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Я еще с утра тебя Виталик предупреждал. Пожалуйста закрой свою хлеборезку. В результате вместе с тобой получил десяток удалений. Что бы замазать тему, которую ты подымал по своей тупости. Характеризовал ты земляка правильно.

Да не Виталя это характеризует Земляка . Эт кто то другой . С чего вы взяли , Уважаемый Доктор Сизо , что это Виталя ? Цитата:
Vit:
США имеет долгов больше чем пол мира вместе взятого со всеми самими бедными странами Африки. 20 биллионен долларов. Ещё 15-20 лет и такой страны как США просто не будет существовать.

Может когда то США и не будет , по крайне мере такой какой она существует сейчас , тока ты до этого не доживёшь и этого не увидишь . Замучаешься ждать . Ты ж сам лично поддерживаешь доллар и подымаешь экономику США . Недавно хотел обновить ноутбук , так в торговом доме мне предложили новый . Ноутбук в не зависимости от модели и марки заряжен уже Виндос 10 , хотя раньше продавались голые . Стоимость лицензионки 18000 тенге , которую автоматически тебе включают в цену ноутбука , и ты хочешь не хочешь поддерживаешь экономику США и оплачиваешь Биллам Гейтсам кучерявую жизнь . А теперь прикинь скока по миру ноутбуков и компьютеров . Кстати , если тебя не устраивает Виндос 10 (версия не очень ) , и ты хочешь сам загрузить 7 или 8 , тебя могут снять с гарантии . Ты можешь это всё и не покупать , читать только книжки и не пользоваться продуктом интеллектуальной собственности американцев , но выиграешь ли ты лично от этого и будет ли интересна твоя жизнь .

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4629
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор под ником vit не я пишу. Я незнаю кто это. Вроде говорили что алекс. Короче я незнаю.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4629
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вабще доктор. Это что за выражение такое? ( закрой хлеборезку) ты вабще походу сапожник еще тот.
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