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§ NG.kz
Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче отбора на ЧМ-2018
NG.kz

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Сообщений: 29473
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже на 17-й минуте сборная Казахстана была вынуждена произвести замену. Не смог продолжить игру полузащитник Георгий Жуков, до игры тренировавшийся по индивидуальной программе, и вместо него вышел Максат Байжанов.
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Диана
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче...




Отправлено: 02.09.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока будите выдумывать,делать героев Байжанова,Жумаскалиева ,Исламханова такие результаты будут продолжаться.Только овощь может футболистов нахваливать,тем временем явно видем что в стране НЕТ игроков даже среднего уровня.Умейте правду говорить! Учитесь пережовывать!

Марк Стаканыч
Re: Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче...




Отправлено: 02.09.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Диана:
Только овощь может футболистов нахваливать,тем временем явно видем что в стране НЕТ игроков даже среднего уровня.Умейте правду говорить! Учитесь пережовывать!

Пора признать , что в футболе мы никто,не наше это, даешь исконное,даешь кокпар!

Гость
Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче отбора на ЧМ-2018




Отправлено: 02.09.17 - 10:59
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче отбора на ЧМ-2018




Отправлено: 02.09.17 - 11:04
Комментарий проходит проверку.
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