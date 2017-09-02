Цитата: Диана:

Только овощь может футболистов нахваливать,тем временем явно видем что в стране НЕТ игроков даже среднего уровня.Умейте правду говорить! Учитесь пережовывать!

Пора признать , что в футболе мы никто,не наше это, даешь исконное,даешь кокпар!