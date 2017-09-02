Цитата: Доктор СИЗО:

Я еще с утра тебя Виталик предупреждал. Пожалуйста закрой свою хлеборезку. В результате вместе с тобой получил десяток удалений. Что бы замазать тему, которую ты подымал по своей тупости. Характеризовал ты земляка правильно.

Да не Виталя это характеризует Земляка . Эт кто то другой . С чего вы взяли , Уважаемый Доктор Сизо , что это Виталя ? Цитата: Vit:

США имеет долгов больше чем пол мира вместе взятого со всеми самими бедными странами Африки. 20 биллионен долларов. Ещё 15-20 лет и такой страны как США просто не будет существовать.

Может когда то США и не будет , по крайне мере такой какой она существует сейчас , тока ты до этого не доживёшь и этого не увидишь . Замучаешься ждать . Ты ж сам лично поддерживаешь доллар и подымаешь экономику США . Недавно хотел обновить ноутбук , так в торговом доме мне предложили новый . Ноутбук в не зависимости от модели и марки заряжен уже Виндос 10 , хотя раньше продавались голые . Стоимость лицензионки 18000 тенге , которую автоматически тебе включают в цену ноутбука , и ты хочешь не хочешь поддерживаешь экономику США и оплачиваешь Биллам Гейтсам кучерявую жизнь . А теперь прикинь скока по миру ноутбуков и компьютеров . Кстати , если тебя не устраивает Виндос 10 (версия не очень ) , и ты хочешь сам загрузить 7 или 8 , тебя могут снять с гарантии . Ты можешь это всё и не покупать , читать только книжки и не пользоваться продуктом интеллектуальной собственности американцев , но выиграешь ли ты лично от этого и будет ли интересна твоя жизнь .