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§ NG.kz
Почему государство сокращает траты на развитие бизнеса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29473
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При планировании бюджета на 2018-2020 годы финансирование реального сектора экономики существенно сокращено, отсюда возникает резонный вопрос: сможет ли бизнес столь стремительно развиваться и дальше или нет?
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Анюта
Re: Почему государство сокращает траты на развитие бизнеса




Отправлено: 01.09.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, а че с фабрикой по выпуску обоев? Тоже много шума было. И закрыть хотели и реанимировать вроде. Или обои нынче местные не в тренде?)))

Читатель 1
Re: Почему государство сокращает траты на развитие бизнеса




Отправлено: 01.09.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересненькое "кино" будет)))

Мистер
Re: Почему государство сокращает траты на развитие бизнеса




Отправлено: 01.09.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кстати, а че с фабрикой по выпуску обоев? Тоже много шума было. И закрыть хотели и реанимировать вроде. Или обои нынче местные не в тренде?)))



А не чего. Ее продают

§ сайлау курманов
Re: Почему государство сокращает траты на развитие бизнеса
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2077
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.09.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1.сократить всех дармоедов 2.не мешать работать 3.дать дешевые кредиты
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Анюта
Re: Почему государство сокращает траты на развитие бизнеса




Отправлено: 02.09.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бизнес в лице менеджеров псевдоинвестпроектов и есть главный дармоед. Хватит жрать деньги из нацфонда. Где отдача?
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