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§ NG.kz
Когда «горбатый» реконструкция исправит
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29471
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весной этого года в одном из кафе немецкого Штутгарта появилось мороженое цвета бетона. В такой шутливой форме владельцы выразили своеобразный протест по поводу непрекращающегося ремонта участка дороги возле входа в заведение. Переделки вскоре закончились, а «бетонное» мороженое до сих пор есть в меню. Если бы в Костанайской области к вечной теме бесконечных ремонтов дорог относились с немецким юмором, в меню местных кафе появилось мороженое куда более разнообразных сортов: разбитого асфальта, некачественного битума, неправильного щебня...
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9993
Re: Когда «горбатый» реконструкция исправит




Отправлено: 31.08.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет вспоминаю, и вспомнить не могу, неужели оставался объект на котором кулагин ленточки не перерезал

ХХХ
Re: Когда «горбатый» реконструкция исправит




Отправлено: 31.08.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во редакция заливает :-o там от дороги Лисаковск-Тобол в сторону Приозерного буквально 500 метров поворачиваешь на право в сторону тунеля. А обьезд через Приозерное :-) ну это выедете если по грейдеру :-) в районе Варваринки :lol:

Фотя
Re: Когда «горбатый» реконструкция исправит




Отправлено: 31.08.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пегасов еще надо с двух сторон моста обязательно поставить😆

Житель
Re: Когда «горбатый» реконструкция исправит




Отправлено: 01.09.17 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" во редакция заливает"
Ну так в статье и написано, что на повороте на приозерное сворачивает и сразу идет через тобол, дворы и тунель. А через приозерное отделтная дальняя, поэтаму водилы и придумали через тунель ездитт. И аким говорит, что убили и тобол и приозерное, все так и есть

ХХХ
Re: Когда «горбатый» реконструкция исправит




Отправлено: 01.09.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый житель это кто писал?
Видимо, поэтому в качестве альтернативных вовсю используют проезды через ближайшие поселки - Новоильиновку, Приозерный, Тобол.,,,,,Все остальные дороги через Новоильиновку, Приозерный, Тобол для объезда не предназначались. Наверное вы не представляете где это?

Тарановец
Re: Когда «горбатый» реконструкция исправит




Отправлено: 02.09.17 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////////От села Тарановское в сторону границы РФ года 4 уже делают дорогу. За это время успели положить латки на новый асфальт, который делали сначала.//////
На моей памяти за это время поменялось в Тарановке 3 акима. Для них это как переходящий дополнительный бонус к зарплате. Кто захочет на одну зарплату жить в деревне. На вверх надо отмечаться, а где деньги брать. Если быстро закончить строительство дороги, а потом что делать??
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