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≡ Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ Кушмуруна, передали Костанайскому областному историко-краеведческому музею		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ Кушмуруна, передали Костанайскому областному историко-краеведческому музею
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29471
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, 30 августа, при разработке угольного карьера в Костанайской области, ковш экскаватора извлек из толщи грунта окаменелость. Это оказался крупный фрагмент бивня мамонта.
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Алексей
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 01.09.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! Достойный поступок отдать такую находку в музей! Желаю КУЭКу побыстрее добраться до угля!

Медный
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 02.09.17 - 08:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:

Насколько мне известно та разработка (около озера) стоит уже лет 10
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