Цитата: Vit:

Лет тебе 40-45, плюс минус 2-3 года образование среднетехническое ( высшее не исключено ) Тип арогантный, уехал лет 15-20 назад, неплохо устроился пока всё хорошо, вот и бесишься и издеваешься и стебаешся над другими. Что ещё? Если и дальше всё пучком в жизни сложится, то таким гавнюком и останешься, а если не дай бог чего случится, то сам и не поймёшь ЗА ЧТО? Как то так. Поправь, если где не прав

Годочков мне 43, образование КСТ (Кустанайский строительный техникум, мастер-строитель), уехал в 2004-ом году( по семейным обстоятельствам, если бы не развод, так бы и остался в Казахстане), живу не сказать чтобы отлично, но нормально, вот только про бесишься, издеваешься и стебЁшься над другими - это непонятно. Насчёт себя иллюзий не строю - при бОльшем прилежании и вложении труда мог бы жить лучше. Больше, вроде бы, и сказать нечего.