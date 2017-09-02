Цитата: Обликоморале:

Значит американцы имеют право, воздвигать грандиозные памятники на месте своей трагедии.

А вот другие народы этого права лишены, да?

Зачем им помнить свою историю и вообще какое право они имеют на памятники?

Как то двояко ты на это посматриваешь.

Так пиндосы ещё и обозвали Родину-Мать "самым страшным памятником на Земле". Забыв при этом, что символ их страны, статую Свободы, им подарили французы. И, если что, сделана она из нижнетагильской меди. Люди, не имеющие своей истории, поучают других.Цитата: Обликоморале:

И шо, даже так сможешь?

Вообще-то, это фотошоп. Даже первоклассники об этом знают. И вставлять подобные фото в дискуссию не украшает умного человека.