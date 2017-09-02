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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1185
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Значит американцы имеют право, воздвигать грандиозные памятники на месте своей трагедии.
А вот другие народы этого права лишены, да?
Зачем им помнить свою историю и вообще какое право они имеют на памятники?
Как то двояко ты на это посматриваешь.

Так пиндосы ещё и обозвали Родину-Мать "самым страшным памятником на Земле". Забыв при этом, что символ их страны, статую Свободы, им подарили французы. И, если что, сделана она из нижнетагильской меди. Люди, не имеющие своей истории, поучают других.Цитата:
Обликоморале:
И шо, даже так сможешь?

Вообще-то, это фотошоп. Даже первоклассники об этом знают. И вставлять подобные фото в дискуссию не украшает умного человека.
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Vit
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А насчёт меня чего скажете?! По поводу ника и аватара?


Пока не совсем ушёл, скажу я а доктор подправит ежели чего не так. :-)

Лет тебе 40-45, плюс минус 2-3 года образование среднетехническое ( высшее не исключено ) Тип арогантный, уехал лет 15-20 назад, неплохо устроился пока всё хорошо, вот и бесишься и издеваешься и стебаешся над другими. Что ещё? Если и дальше всё пучком в жизни сложится, то таким гавнюком и останешься, а если не дай бог чего случится, то сам и не поймёшь ЗА ЧТО? Как то так. Поправь, если где не прав 8-) :-P

Vit
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах забыл и в армии ты походу не служил.

Vit
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати кто то там писал про самую богатую страну или нацию, что за бред? Если сравнивать Казахстан и США, то Казахстан неимоверно богат. Потому как США имеет долгов больше чем пол мира вместе взятого со всеми самими бедными странами Африки. 20 биллионен долларов. Ещё 15-20 лет и такой страны как США просто не будет существовать. Ну или за это время произойдёт ещё одна крупная война с переразделом власти и имущества в мировом порядке. Ни одна страна мира не может так свободно печатать свои "бумажки" как США. Но и это не может вечно продолжаться.

§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1185
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.17 - 01:38
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1185
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.17 - 01:42
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1185
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.17 - 01:49
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 412 из 412«1...410411412
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