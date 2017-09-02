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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1182
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Значит американцы имеют право, воздвигать грандиозные памятники на месте своей трагедии.
А вот другие народы этого права лишены, да?
Зачем им помнить свою историю и вообще какое право они имеют на памятники?
Как то двояко ты на это посматриваешь.

Так пиндосы ещё и обозвали Родину-Мать "самым страшным памятником на Земле". Забыв при этом, что символ их страны, статую Свободы, им подарили французы. И, если что, сделана она из нижнетагильской меди. Люди, не имеющие своей истории, поучают других.Цитата:
Обликоморале:
И шо, даже так сможешь?

Вообще-то, это фотошоп. Даже первоклассники об этом знают. И вставлять подобные фото в дискуссию не украшает умного человека.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 02.09.17 - 01:00
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Страница 412 из 412«1...410411412
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