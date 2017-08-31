Алиса Re: В Казахстане предлагают ввести запрет на одежду, не... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3596

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:03 Цитата: самый умный:

Смешали в одном голосовании совершенно разные вещи.

вот пусть обижаются на меня сотрудники НГ, составляющие голосовалки, хоть модераторы вытирают. Уже не раз писала, что варианты ответов составляются ни богу свечка, ни черту кочерга - лишь бы занять пустое место. Не нужно такое, замените чем-нибудь более полезным. По любому толку нт от голосования этого - междусобойчик устраивается в пределах "кухни". "Последствия" где? А то мозги напрягли - ткнули мышкой и че дальше? Где продуктивность?