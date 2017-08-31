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§ NG.kz
В Казахстане предлагают ввести запрет на одежду, не...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане предлагают ввести запрет на одежду, не позволяющую распознавать лицо, а также штрафовать молодоженов за религиозные браки без госрегистрации и родителей за отказ делать прививки их детям. Поддерживаете ли вы эти меры?
Результаты опроса

§ Доктор СИЗО
Re: В Казахстане предлагают ввести запрет на одежду, не...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3941
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 31.08.17 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Великолепно работают наши сенаторы и депутаты....хрошо отбивают свою казенную пайку и харчи у Хозяйна.... опять вырвались впереди планеты всей....сплошные фантазеры и кровососы....
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§ самый умный
Re: В Казахстане предлагают ввести запрет на одежду, не...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 31.08.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешали в одном голосовании совершенно разные вещи.
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§ Алиса
Re: В Казахстане предлагают ввести запрет на одежду, не...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3596
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.09.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Смешали в одном голосовании совершенно разные вещи.

вот пусть обижаются на меня сотрудники НГ, составляющие голосовалки, хоть модераторы вытирают. Уже не раз писала, что варианты ответов составляются ни богу свечка, ни черту кочерга - лишь бы занять пустое место. Не нужно такое, замените чем-нибудь более полезным. По любому толку нт от голосования этого - междусобойчик устраивается в пределах "кухни". "Последствия" где? А то мозги напрягли - ткнули мышкой и че дальше? Где продуктивность? :-x
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