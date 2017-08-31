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§ NG.kz
Недавно им кричали «Горько!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс для молодоженов. Расскажи о своей любви всем. Пара № 13 - Гульнур и Асет. Пара № 14 - Ксения и Александр.
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§ kbkz1980
Re: Недавно им кричали «Горько!»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3057
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.08.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они познакомились в автошколе, где Александр работает инструктором по вождению. Ксении молодой человек сразу понравился, #####
Пользуясь случаем передаю привет своему инструктору Паше,извиняюсь за ваши потрёпаные нервы,чуть разбитую машину и сдачу экзамена с третьего раза :lol:
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§ Vital
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4626
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.08.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тогда и я пользуясь случаем. Передаю привет инструктору Наташе. Моя инструктор. Она умеет. Грамотно за рычак двигать. Наташа извеняюсь за потрепоные нервы.
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Наташа
Re: Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 31.08.17 - 12:36
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 31.08.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новый клоун на арене.
поприветствуем.

* Ваш земляк
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1182
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
новый клоун на арене.

Витасик? Свято место пусто не бывает. Природа не терпит пустоты...
Пысы. Да вроде бы не должен...
Профайл
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