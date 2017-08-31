kbkz1980 Re: Недавно им кричали «Горько!» #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3057

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:16 Они познакомились в автошколе, где Александр работает инструктором по вождению. Ксении молодой человек сразу понравился, #####

Пользуясь случаем передаю привет своему инструктору Паше,извиняюсь за ваши потрёпаные нервы,чуть разбитую машину и сдачу экзамена с третьего раза