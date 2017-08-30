/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что ищут в поисках пропавшего зерна?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Что ищут в поисках пропавшего зерна?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 августа на сайте Tengrinews.kz появилась информация о том, что в трех областях Казахстана выявлена недостача почти 7 млн т зерна. О том, как именно с помощью собровцев эту недостачу выявляли на элеваторах Костанайской области, «НГ» накануне писала (№ 33 от 17.08.2017 г. , «В поисках зерновых «пустышек»).
Читать статью

Читатель 1
Re: Что ищут в поисках пропавшего зерна?




Отправлено: 30.08.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так директор сидит....а собственник элеватора сидит?? Похоже пришла пора отнимать элеваторы за долги и мошенничество

§ Козлов я
Re: Что ищут в поисках пропавшего зерна?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.08.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умилило меня фото. И взялся я считать, сколько едят голуби... Одному большому голубю (а на ХПП они все БОЛЬШИЕ) ежедневно нужно 50 г зерна. В год набегает 18 кг зерна. Если взять среднее количество голубей на элеваторах 3000 штук, то на одном ХПП они съедают 54 тонны. Если примерно по стране 100 ХПП, то съедят они 5,4 тыс тонн зерна. Дааа... не могли они 7 млн тонн съесть! :-)
Профайл

§ drakon
Re: Что ищут в поисках пропавшего зерна?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11807
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Дааа... не могли они 7 млн тонн съесть! :-)

А ещё - мыши, а ещё крысы... :-o :lol:
Профайл

едок
Re: Что ищут в поисках пропавшего зерна?




Отправлено: 31.08.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какие еще такие крысы? энто что Вы имели ввиду?

Со стороны виднее
Re: Что ищут в поисках пропавшего зерна?




Отправлено: 31.08.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голуби летят над нашей зоной, голубям приграды в мире нет, как бы мне хотелось с голубями, на родную землю улететь! Но забор высокий не пускает, и колючка в несколько рядов, часовые с вышки наблюдают....

* Ваш земляк
Re: Что ищут в поисках пропавшего зерна?
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1182
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
едок:
какие еще такие крысы? энто что Вы имели ввиду?

Двуногие. Да элеваторы всегда были "золотое дно"! Тупо иметь десять процентов каждый месяц с объёма принятого у крестьянина зерна!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 58
Пользователей: 1
Всего: 59

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх