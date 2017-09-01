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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3700
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Да я то твой этот намек, еще с мавзолея понял.
Решил посмотреть, как ты будешь дальше умничать.
Кость кинул, ты вгрызся.
Получилось.
Говорю же, не суди по себе людей, ничего из этого путного не выйдет.
А то бросаешься тут словами, эпитетами разными, определяешь кто есть кто.
Только вот неудачно у тебя это получается.
Спасибо, за политинформацию.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3700
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:

А с брюликами есть?
Вот только блатной волны не надо.
90-е прошли, сейчас другие забавы..))
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да я то твой этот намек, еще с мавзолея понял.
Решил посмотреть, как ты будешь дальше умничать.
Кость кинул, ты вгрызся.
Получилось.

Да ты крут !!! И стратег большой однако . Надо же так прикинутся дурачком , прям ещё так натурально , а потом раз , я мол типо не дурак , и всё понимаю . У оппонента козырей нет , соперник на лопатках . Талант .

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3700
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Да ты крут !!! И стратег большой однако . Надо же так прикинутся дурачком , прям ещё так натурально , а потом раз , я мол типо не дурак , и всё понимаю . У оппонента козырей нет , соперник на лопатках . Талант .

Оставь в стороне свои влажные фантазии.
Если уж быть до конца честным, то ты слишком прямолинейный в своих высказываниях.
Тут и семи пядей во лбу не надо быть, что бы о твоих действиях дальнейших догадаться.
Да и не первый раз, я вижу все эти твои телодвижения.
Ты слишком предсказуем, отсюда и мои пояснения.
Но ты как всегда о своем подумал, привнес свою версию.
Уныло это всё и постыло.
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жалко баранов.
за один день столько погибло.

111
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хохлу не дают спокойствия лавры оцифрованого

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хохлу не дают спокойствия лавры оцифрованого

Не совсем так. Ему не даёт покоя, что все. Все. Все вокруг неправильно едят неправильные бутерброды.
Этакий перфекционист-мизантроп, поучающий всех как правильно жить. :-o

* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1182
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.09.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
еньжат в благотворительность смотрю никто не даст,

На "гнилуху" давит А ты уйди красиво! Просто дай денег! И уйди...
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1182
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.09.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Жаль что подонки начинают выигрывать

А ты себя к кому относишь? У взрослых дяденек, не отвечающих за свои слова и включающих заднюю, обычно бывает побитое лицо. И у тех, кто за них вписался...
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Vit
Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тут недавно было подсел на НГ, но походу придётся расстаться тем более без 112стало скучно стало. Вот вам и свобода слова? Что не напишешь всё блокируют ( без оскорблений и без разжиганий нац. розностей) в крайнем случае код не правильно введён сообщат, приходится всё по новой переписывать (если предварительно не скопировал :)). Вобщем вы тут лучше всё сами знаете и как Европа живёт и чем дышит и кто сколько зарабатывает и почему народ валит, и почему из аулов страной руководят. Вот только я практически слова сказать не могу. Кому что интересно отвечу охотно на мыло. здесь не вижу больше смысла. Желаю удачи в процветании и свободовысказываниях и изъявлениях своих мыслей... Удачи в "свободной" стране!

* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1182
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.09.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Он и говорил пишите если есчь по делу в личку только не гадьте форум.
Так ведь он был большой любитель писать именно в Форуме! Ты разве не заметил?!Цитата:
Обликоморале:
Ну да ладно, чё ап нем то тереть, будто больше других интересных тем нет?

правильно! Это как о мёртвых - либо хорошо, либо ничего. Вот только получается, что об Оцифрованном у меня - ничего...
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1182
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.09.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Не могу не вспомнить анекдот!

Я тоже люблю этот анекдот рассказывать в компаниях. Только там не к профессору, а к Лестрейду. А том ему и говорит:"А вы засуньте трубку в задницу! Холмс, со своим дедуктивным методом поймёт, где она побывала( привет, Простынь!), и перестанет курить."
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Vit
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.09.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, если я как гость, не имею права выразить своё мнение, то что может "свободный казахстанский" журналист? Режим НГ мало чем отличается от тюркише. Удивляться больше нечему. Цензуру вроде ещё в начале 90-ых отменили было?

* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1182
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.17 - 00:16
Комментарий удален модератором.
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1182
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.17 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-насчет облиморального....видно, что человек долго и тщательно выбирал свой ник.... этакая гребенка на форуме с очень острыми краями....которая фильтрует все прочитанное.... выделение ему статуса полновластного пользователя....тоже очень тщательно продуманная политика создателей форума....
-скажи мне, за что ты получил такой статус и я скажу, кто ты....невеселый юмор...когда одни пашут, выискивая информацию для форума.... получают по ушам.... другие "уважаемые и полновластные" лениво почесывают за ухом.... и пишут предлоги, и местоимения....и прочие тык мыки....

А насчёт меня чего скажете?! По поводу ника и аватара?
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