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Доктор СИЗО:
-насчет облиморального....видно, что человек долго и тщательно выбирал свой ник.... этакая гребенка на форуме с очень острыми краями....которая фильтрует все прочитанное.... выделение ему статуса полновластного пользователя....тоже очень тщательно продуманная политика создателей форума....
-скажи мне, за что ты получил такой статус и я скажу, кто ты....невеселый юмор...когда одни пашут, выискивая информацию для форума.... получают по ушам.... другие "уважаемые и полновластные" лениво почесывают за ухом.... и пишут предлоги, и местоимения....и прочие тык мыки....
А насчёт меня чего скажете?! По поводу ника и аватара?