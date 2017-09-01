Обликоморале:

Ну да ладно, чё ап нем то тереть, будто больше других интересных тем нет?

Он и говорил пишите если есчь по делу в личку только не гадьте форум.Так ведь он был большой любитель писать именно в Форуме! Ты разве не заметил?!Цитата:правильно! Это как о мёртвых - либо хорошо, либо ничего. Вот только получается, что об Оцифрованном у меня - ничего...