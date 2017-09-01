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§ NG.kz
Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить министров на месяц в аул"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Что касается предложений "отправить министров на месяц в аул вкусить реальной жизни казахстанской глубинки", то хочу сказать, что практически все свое детство до 17 лет я прожил в ауле, где в трудные годы не было света и воды", - добавил Абаев.
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тётя Соня
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 01.09.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...а кто поедет по Потёмкинским дере́вням?

1111
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 01.09.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
телеканала "Qazaqstan"
Квазагстан? Что за канал? Познавательный? О жизни земноводных? :-o

FOMA
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 01.09.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взгляд как у Аблязова!

1111
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 01.09.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
реалити-шоу "24 часа в объятиях природы"
О! Почти угадал! Только участников шоу нужно пожалеть и не кормить их Qaкушами. Не наше это. Пусть их французы едят! :lol:

Vii
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 01.09.17 - 22:51
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить...




Отправлено: 01.09.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необходимо отправить на другое реалити шоу-"Проживи месяц на любое соц. пособие"
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