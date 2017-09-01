NG.kz Абаев ответил на предложения казахстанцев "отправить министров на месяц в аул"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:49 "Что касается предложений "отправить министров на месяц в аул вкусить реальной жизни казахстанской глубинки", то хочу сказать, что практически все свое детство до 17 лет я прожил в ауле, где в трудные годы не было света и воды", - добавил Абаев.

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