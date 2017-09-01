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§ NG.kz
Если сломалось удостоверение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зимой я получила удостоверение личности нового образца. Но недавно нечаянно сломала его пополам. Не знаю, что мне теперь нужно делать. Можно ли его восстановить? Существует ли замена документов из-за порчи? Буду ли я платить штраф?
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Светлана
Re: Если сломалось удостоверение




Отправлено: 01.09.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У сына треснуло удостоверение личности, он находится на обучение в России.мама может сдать документы вместо него на получение нового удостоверения?
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