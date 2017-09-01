NG.kz Если сломалось удостоверение



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29470

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:12 Зимой я получила удостоверение личности нового образца. Но недавно нечаянно сломала его пополам. Не знаю, что мне теперь нужно делать. Можно ли его восстановить? Существует ли замена документов из-за порчи? Буду ли я платить штраф?

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