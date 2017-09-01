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§ NG.kz
Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в МОН РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила директор республиканского научно-практического центра "Учебник" Бейбиткуль Каримова, нестандартные задания в учебниках - это плоды новой учебной программы, которая внедряется с 2016 года. По ее словам, от старой программы новые учебники отличает личностно-ориентированный подход.
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1111
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...




Отправлено: 01.09.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ученикам предлагается посмотреть фрагмент телешоу "Вечерний Ургант".
Ургант? Говорит по-русски? Та я вас умаляю. Он жеж говорит междуметиями. А между междуметиями произносит гласные звуки:а-а-а,э-э-э... Хотя,нужно отдать должное,так говорит весь российский телевизЕр. :lol:

1111
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...




Отправлено: 01.09.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пошумим, ятЪ:
и рыба начала гнить и, конечно, с головы мин.обра.

Там,похоже,давно уже всё протухло. Что на русском,что на казахском языках! Из Казак-елi!! сделали какой-то "квазагstan".

1111
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...




Отправлено: 01.09.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
До тёти из мумистерства, когда она училась в ауле, по какой-то дикой причине наверное не дошли учебники, и она училась по дедушкиному.

Не оскорбляйте просветителей НАШЕГО КАЗАХСТАНА! Валиханова,Абая,Байтурсынова! Тётька из Му-министерства познавала грамотность по расчленённым в общественном сортире газетам "Ленинский путь" и Казакстан-таны". :lol:

§ yudjin
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4753
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.09.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
А если завтра программу " Вечерний Ургант" не дай бог закроют? Будут переписывать свои творения?

А в том и фишка... издавать и переиздавать , рубить, косить бабло, осваивать и пилить бюджет...говорите как хотите. Причем с каждым изданием качество всё ниже плинтуса... пошлость, попсятина, развращенность, малограмотность, халтурщина - вот это уровень нынешних учебников? об авторах и говорить нечего...
Вот на ныне хаянных и облаянных учебниках вырастили поколения, учебники были едины для всей страны и по много лет... нет же не устраивает их... на ум только фраза Лаврова приходит..
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§ Алиса
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3595
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.09.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поддержим экономику РФ - приобретаем пока еще "здоровые" учебники русского языка (а может и не только) и дома к заданиям из наших "супербуков" добавляем упражнения из книг РФ. :lol: :lol:
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