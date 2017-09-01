Цитата: dvb:

А если завтра программу " Вечерний Ургант" не дай бог закроют? Будут переписывать свои творения?

А в том и фишка... издавать и переиздавать , рубить, косить бабло, осваивать и пилить бюджет...говорите как хотите. Причем с каждым изданием качество всё ниже плинтуса... пошлость, попсятина, развращенность, малограмотность, халтурщина - вот это уровень нынешних учебников? об авторах и говорить нечего...

Вот на ныне хаянных и облаянных учебниках вырастили поколения, учебники были едины для всей страны и по много лет... нет же не устраивает их... на ум только фраза Лаврова приходит..