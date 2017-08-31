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§ NG.kz
Творить добро с купеческим размахом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» продолжает серию публикаций о кустанайских купцах. В 1891 году в городе проживали 8 мещан и купцов, в 1899 году - 22, в 1905-м - 109. С. И. Назаров, Уразаев, Кияткин, Рязанцев, Яхонтов, Исупов, Воронов, Шарафутдинов, Чаусов и многие другие знатные купцы жили в Кустанае, творили благие дела и строили добротные дома, которые и сегодня служат городу. В № 32 (802) от 10.08.2017 г. мы рассказали о купцах Абдулвали и Муллавали Яушевых. В этом номере - о семье Стахеевых и Антоне Лореце.
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Карамерген
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 31.08.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереснейшая статья, но вот это Цитата:
швейцарский подданный,
ни в какие ворота))) Разве Швейцария - монархия? Откуда там подданные? Вроде как конфедерация.

Товарищ Ын
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 01.09.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот в честь кого сорт пива Лорец
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