NG.kz Творить добро с купеческим размахом



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 22:43 «НГ» продолжает серию публикаций о кустанайских купцах. В 1891 году в городе проживали 8 мещан и купцов, в 1899 году - 22, в 1905-м - 109. С. И. Назаров, Уразаев, Кияткин, Рязанцев, Яхонтов, Исупов, Воронов, Шарафутдинов, Чаусов и многие другие знатные купцы жили в Кустанае, творили благие дела и строили добротные дома, которые и сегодня служат городу. В № 32 (802) от 10.08.2017 г. мы рассказали о купцах Абдулвали и Муллавали Яушевых. В этом номере - о семье Стахеевых и Антоне Лореце.

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