Цитата: Серый волк:

До тёти из мумистерства, когда она училась в ауле, по какой-то дикой причине наверное не дошли учебники, и она училась по дедушкиному.

Не оскорбляйте просветителей НАШЕГО КАЗАХСТАНА! Валиханова,Абая,Байтурсынова! Тётька из Му-министерства познавала грамотность по расчленённым в общественном сортире газетам "Ленинский путь" и Казакстан-таны".