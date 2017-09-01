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§ NG.kz
В Астане впервые проходит Всемирный карнавал кукол
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 по 8 сентября коллективы кукольных театров из 47 стран мира представят зрителям свои постановки. В течение недели зрителей будут удивлять коллективы Бельгии, Бразилии, Ирана, Японии, Туниса, Аргентины, Австралии и других стран.
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Читатель 1
Re: В Астане впервые проходит Всемирный карнавал кукол




Отправлено: 01.09.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжение модельного ряда "экспы"

андрей
Re: В Астане впервые проходит Всемирный карнавал кукол




Отправлено: 01.09.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять карнавалы .....страна бесконечных форумов , выставок , карнавалов и прочих универсиад

1111
Re: В Астане впервые проходит Всемирный карнавал кукол




Отправлено: 01.09.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По-настоящему достойное событие в истории столицы!
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