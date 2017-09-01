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§ NG.kz
В России приостановлена реализация "Лидокаина" после смерти двух человек
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2017 году поступило два сообщения о летальных исходах у 41-летнего мужчины и девятимесячного ребенка. Смерть наступила вследствие анафилактического шока при применении лекарственного препарата "Лидокаин", раствор для инъекций… серии 020117, производства ООО "Озон".
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Re: В России приостановлена реализация "Лидокаина"...




Отправлено: 01.09.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В России приостановлена реализация "Лидокаина" после смерти двух человек
Не реализацию нужно преостанавливать,а лишать лицензии врачей и передавать дело в суд! Коллеге,в зубном праксисе, вкололи ледокаин,он начал сваливаться в штопот. Минут 40 держали стоймя и хлопали по ушам и щекам,не давая заснуть. Иначе бы тоже откинул сандали.
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