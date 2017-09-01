Цитата: В России приостановлена реализация "Лидокаина" после смерти двух человек Не реализацию нужно преостанавливать,а лишать лицензии врачей и передавать дело в суд! Коллеге,в зубном праксисе, вкололи ледокаин,он начал сваливаться в штопот. Минут 40 держали стоймя и хлопали по ушам и щекам,не давая заснуть. Иначе бы тоже откинул сандали.