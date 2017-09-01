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§ NG.kz
Снова сбили ребенка на улице Маяковского в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько пишется о соблюдении правил дорожного движения, а воз и ныне там. Вчера около 20-00 в проезде между домами Маяковского, 118 и Маяковского, 116 автомобиль наехал на девочку лет 10.
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707
Re: Снова сбили ребенка на улице Маяковского в Костанае




Отправлено: 01.09.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колья вбейте в асфальт. У нас из-за одного человека, который сбил на пацана на тротуаре по маяковского ограничили движения. Из-за придурка, который ночью намотал себя на столб ограничили движение по Жастар. Нужно штрафовать нарушителей, а не создавать проблемы законопослушным водителям.

§ Victor Yang
Re: Снова сбили ребенка на улице Маяковского в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9183
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.09.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
707:
Колья вбейте в асфальт

Да? А как же пожарная и скорая? Выход только один - "лежачий полицейский".
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Житель.
Re: Снова сбили ребенка на улице Маяковского в Костанае




Отправлено: 01.09.17 - 11:58
Комментарий удален модератором.

§ Вася Картошкин
Re: Снова сбили ребенка на улице Маяковского в Костанае
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 01.09.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А как же пожарная и скорая?

Как как а вот так будут.http://alau.kz/v-kostanae-skoraja-ne-smogla-proehat-k-bolnomu-iz-za-shlagbauma/
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Тоже патриот
Re: Снова сбили ребенка на улице Маяковского в Костанае




Отправлено: 01.09.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно бороться не с водителями с помощью всякого рода изобретений, ограничений, запретов, а решить первопричину- почему они вынуждены делать крюки через дворы. Проблема в том, что Волынова - улица с односторонним движением. Чтобы проехать на Маяковского, это нужно объехать все Кжби. Сделайте улицу двусторонней - и все! Не будут таксисты шнырять по дворам.

§ seroff
Re: Снова сбили ребенка на улице Маяковского в Костанае
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 01.09.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему мы ищем все проблемы у водителей? А может на родителей надо обратить внимание ,там дорога ,а не двор ,почему то нет сообщений что на детской площадке сбили ,а всё на проезжей части .Родители учите детей.
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* Серый волк
Re: Снова сбили ребенка на улице Маяковского в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9030
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.09.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сколько раз просили перекрыть этот проезд, или установить ограничители скорости типа "лежачий полицейский"! Потому что на совесть водителей, особенно таксистов, рассчитывать не приходится!
Напишите фамилии тех бессовестных чинушек в акимате и вашем ГАИ к которым вы обращались. И приведите ответы. Очень интересно на них посмотреть.
По факту у вас работают приехавшие в регион на работу "гастарбайтеры", которым глубочайшим образом наплевать на улицы Маяковские и их дворы, превращающиеся из-за безграмотной организации движения в сквозные проезды. Их интересуют только улицы где можно чего-нибудь отмыть, или где может проехать Назарбаев, там они готовы ковырять и перековыривать каждый год. Хотя по причине деградации и там как видим из статей и особенно фото этих безумных реконструкций, масса ляпов, которые они готовы заливать деньгами из бюджета.
Кстати если в стране падает валюта. то в этом есть значительная часть грехов этих деятелей, которым дают достаточно много миллиардов под разбазаривание ресурсов страны. ожидая, что они будут делать улицы и дороги.
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