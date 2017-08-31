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§ NG.kz
Камчатка-2017. Часть первая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Июль. Сезон отпусков. Улицы городов пустеют, оставляя асфальт солнцу. Пробки редеют. Потенциальные отдыхающие видят во снах пляжные зонтики, пальмы, ривьеры, лазурные моря и ключи от квартиры или отеля в каком-нибудь Краснодарском крае с видом на море. Им совсем не по пути с параллельными снами, где пропахшие дымом палатки, вездеходы, горные ботинки, вгрызающиеся в породу.
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§ Змея Подколодная
Re: Камчатка-2017. Часть первая
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 31.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огромное спасибо за статью и фото!!! )))
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§ лимон
Re: Камчатка-2017. Часть первая
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 473
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.08.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на 4 фото снизу девочка или мальчик? бюджет поездки не озвучен, полагаю подобный туристический "поход" большинству туристов из РФ просто не подъемен
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Фотя
Re: Камчатка-2017. Часть первая




Отправлено: 31.08.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья замечательная, на одном дыхании мною прочитана. А бюджет не более, чем слетать на юга.

* Серый волк
Re: Камчатка-2017. Часть первая
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9030
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.09.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фотя:
... А бюджет не более, чем слетать на юга.

О! Это вы на целую статью ответа. :-)
Юг понятие растяжимое, сколько вы хотите оставить на этом юге и чем заниматься.
19 из 20 сарделек, летящих на юг - это сарделечно-шезлонговые. Их привезли самолётом, положили на лежак отеля, кормят и водят, потом точно так погрузят на самолёт и отправят.
Весь их тоскливый, как зевок гипопотама, отдых известен заранее. И они ещё себя именуют туристами, при том, что по сути не отличаются от перевозки кур между курятниками. а офисы в которых покупают сарделечные места принято именовать модным словом турагентство, при том, что некоторые из них ни разу в жизни туриста не видели :-)

Бюджет на Камчатку зависит от желаний. Край земли в этом отношении в 2017 году сравним с самыми экзотическими местами мира, и в некоторой части дороже Антарктики, чилийских скал и Гималаев. Вертолёт 34тыс. в час, снегоходы, сильно подготовленый крузак, вахтовки от маршрута сильно зависят в цене.
С нами была девушка из Алма-Аты, Наташа, которая ушла от нас в длительный пеший поход в долину Налычево за вулканы на 11 дней с другой группой. Там абсолютно всё ногами, без техники, с кострами и палатками и дикими горячими источниками, чтоб помыться. Это было самое недорогое из стоящих. И стоило это пешее путешествие кажется всего 11 тыс. рублей. Они шли пешком с рюкзаками принципиально и не использовали подброс к объектам и вездеходы и снегоходы поддержки.
На фото Олеся и Наташа. Эти хрупкие девушки свои, несмотря на кажущуюся хрупкость имеют большой опыт настоящего туризма в горах и жизни в палатках походных лагерей.


Далеко не ко всему есть дороги, которые на Камчатке можно посчитать по пальцам.
Можно идти день по шлаку, затем два дня по снегу до цели. Либо взять прокачанный крузак на сутки и на границе снегов пересесть на снегоходы. сократив подход к цели в шесть раз и не ночуя в палатке среди бескрайнего снега.

На север ещё сложнее. Есть люди принципиально идущие на 11 дней, и есть люди - сел в вертолёт и за час полёта долина Гейзеров. В этом году 37 тыс с носа.
Если конкретно, то в нашем случае 140-160 тыс на чел Камчатка. Если бы у нас не было опыта перемещения автостопом и путешествий, то выросло бы за 200. На первый выход в кратер больше половины подхода автостопом, включая очень подготовленные вездеходы.
Шли сами и без гида, ибо его знал. Проводником был я. Но ночевали не в палатках, а в базовом лагере в Камчатинтуре в комфортных условиях. На второй вулкан в малую долину гейзеров на Мутновский невозможно по снегам доехать попутным транспортом и мы просто использовали технику за деньги. 21 век на планете.

Либо несколько суток пешком по безжизненному шлаку и снегам, с ночёвкой и оброной от медведей, либо день трека на крузаке с фото и несколько часов по сплошным снегам на снегоходах. Кстати карабин сейчас проблемнее взять в аренду, чем снегоход. А камчатский мишка панически боится снегоходов и никогда к ним не пойдет. Их как раз и гоняют на снегоходах в качестве развлечения.
Чтоб было оптимальным, то и делали. Если с нашим опытом легко проделать 30 км автостопом, то мы конечно использовали это и ко всему прочему это очень позитивит. Это не тупо смотреть в окно нанятого хапуги таксиста по шоссе.
Обратно можно было улететь в Москву за 50-60 тыс. на прямом как пляжные сардельки.
Но это совсем не по феншую и ни грамма не интересно.
Самое интересное было выброситься на маленьком канадском самолётике на Магадан за пятёрку рублей. и оттуда автостопом до Байкала. Очень хотели, но на работу был риск не успеть. В качестве компромиса взяли до Новосибирска. Погуляв по этому отличному городу, выбросились на электричке за Обь, а оттдуда позитивным автостопом по западной Сибири до Ёбурга, удовлетворив желание поюзать Сибирь автостопом.
:lol: В Екатеринбурге разъехались кто куда. Олеся в Севастополь, я до Пензы на этом же поезде и с пензы автостопом. Наташа из Алма-Аты в это время только собиралась с Камчатки лететь на Новосибирск и затем в Алма-Ату. Быстрее всех добрались ходившие вместе с нами в малую долину гейзеров, в кратер Мутновского вулкана Маша и Иван из подмосковного наукограда Королёв. Они заранее взяли билет на Москву, чтоб на следующий день уже выйти на работу.


Олеся, присутствующая у нас в кадре больше всего, несмотря на высшее образование музыкальной академии, имела опыт трехмесячной жизни в походной палатке в горах и очень любит экологию. И мечтала пожить на Байкале весь сезон.

И ей вполне хватает опыта проехать автостопом всю страну с севера на юг до Севастополя, притом с собакой и кошкой, домашними питомцами взятыми с собой в путешествие. До этого ездила подобным образом только почетный член АВП (академии вольных путешествий) Татьяна Яшникова. Можете погуглить.




[Исправлено: Серый волк, 01.09.2017 - 16:59]
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* Серый волк
Re: Камчатка-2017. Часть первая
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9030
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.09.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По статье и фото.
Материала было написано в пять раз больше, чем позволяет газетная страница.
Как это втиснуть в формат страницы с фото - мне вообще не представляется. В редакции наверное всю ночь перед выходом пробовали монтировать разными способами и оставлять текста хоть хоть минимум описания, вырезая почти всю веселуху бытия.
Чую не уместился состав группы в страницу газеты. Да и разбиение по частям не втиснуть в объёмы. Кадры двух восхождений в разных составах групп оказались вместе. И в итоге получился совсем сжатый текст.
Но у нас есть возможность тут дополнить и показать интерактивному виду СМИ.
Читатели бумажной версии насколько я знаю прочитали другую версию с другим набором из 4 фото.
На первом фото с борта самолёта пролёт через Охотское море, виден берег между Магаданом и Камчаткой.

На фото 2, где улица города, это мы спустились с первого восхождения на вулкан и только приехали на вахтовке УРАЛ с группой безбашенных парашютистов и лыжниц сигавших с кратера вулкана с крохотными парашютиками. Всего четыре часа назад мы были в царствии вечных снегов, а теперь в городе. Правда особенном, где на каждой улице обязательно виден свой вулкан.
:-)

Кипящее озерцо зеленоватого цвета на несколько фото ниже - это раствор пород и кипящей сернистой кислоты внутри кратера следующего вулкана, который мы штурмовали.

Извергающие газ и пар фумаролы, покрытые отложениями кристаллической серы сделаны в этом же кратере. Сера имет очень низкую температуру плавления и выносится из недр земли с раскаленным газом и часть её успевает осесть на кромке фумаролы и закристализоваться уже на ней. От этого большая часть фумарол желтого цвета в обрамлении либо желтого порошка, либо причудливых кристаллов серы. Часть серы прореагировав образует сернистую кислоту, которая стекает вниз ручьями в разной степени растворённости.

Стрекоза на снегу вообще забавный феномен.
Где-то внизу в долине типа лето, и растительность Камчатская, сильно отличная от континента местами приобретает огромные размеры. Олеся с гиганстким листом снята в месте у пос. Термальный, место носит неофициальное название "Поле чудес". По всей видмости стрекозы заносятся, может быть ветром в снега из таких мест, и остыв дальше лететь уже не могут. Сидят на снегу и шевелят крыльями не в состоянии взлететь. Иногда сидят прямо пачками. Удивительная мистическая картина. Что заставляет стрекоз лететь вверх в одном направлении и пролетать то пространство, которое снегоход проходит за перевалами несколько часов не совсем понятно.
Камчатка вообще насыщена труднообъяснимыми и совсем не объяснимыми явлениями, намного больше, чем "Зона" из Сталкера.

Девочка летавшая на лыжах по вулкану выше границы облаков, как у себя по комнате

Бонус местным детям, живущим на острове в дали от цивилизации. Для них эти вулканы, так же привычны как игрушки. :-)
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