Цитата: Доктор СИЗО:

примерно 20-30 процентов зерна шли прямиком к потребителям, без всякого учета, мимо закромов Родины, и еще столько же сгнивало на открытых токах под проливным дождем....

И ничего, жили и скот держали и работа в селе была и школы и больницы и дороги содержали. Не было конечно заморских фруктов, были свои скромные, но качественные. Не идеализирую то время, много нужно было поменять, но когда едешь по нашим сёлам сердце кровью обливается при виде развалин домов и остовов бывших ферм и Домов культуры.