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≡ Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Наурзумском районе 27-летним механизатором и 42-летним охранником-контролером по предварительному сговору было похищено 35 тонн пшеницы. Сумма ущерба составила 2 миллиона тенге. Похищенная пшеница возвращена владельцу ТОО
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§ Обликоморале
Re: Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3700
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
суд

Суд у нас гуманный, поэтому дают следователи.
А догонят, еще раз дадут, демократизатором по почкам.
Профайл

52
Re: Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах...




Отправлено: 01.09.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
примерно 20-30 процентов зерна шли прямиком к потребителям, без всякого учета, мимо закромов Родины, и еще столько же сгнивало на открытых токах под проливным дождем....

И ничего, жили и скот держали и работа в селе была и школы и больницы и дороги содержали. Не было конечно заморских фруктов, были свои скромные, но качественные. Не идеализирую то время, много нужно было поменять, но когда едешь по нашим сёлам сердце кровью обливается при виде развалин домов и остовов бывших ферм и Домов культуры.
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