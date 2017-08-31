Цитата: продвинутый:

такое ощущение, что Костанайцы, в том числе и я, это такое консервативное "племя людей" для которых как будто все замерло в этом мире, мы не очень идем на контакт с внешним миром, а уклад жизни панически боимся изменить и так и не меняем его за сотни лет. Все что не сделано для города - все плохо, все не так,

Ну не совсем так , всё таки позитивному , понятному и радостному люди открыты и готовы принимать , вне зависимости консервативны они или нет . И ни какого отношение к укладу жизни , а тем более к контакту с внешним миром эта малая форма " высокохудожественного произведения " , не имеет . Эдак батенька можно любую мазню или лепню объявить произведением искусства , а усомнившихся в этом объявить людьми не имеющим вкуса , которые ни чего не понимают в высоких материях .