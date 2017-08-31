Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7027





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3700

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:32 Цитата: drakon:



Тю, нашел чем хвастаться.

У нас ради этого в стрелковый клуб записываться не надо.

Тем более еще платить бабки.

Я то думал у вас там автоматы, базуки, гранатометы.

Ну как то не серьезно, акромя арбалета.