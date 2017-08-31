NG.kz Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:08 Это я про себя. Недавно была на двух подряд мероприятиях, посвященных внедрению обязательного социального медицинского страхования. И слушая в очередной раз разъяснения о том, как кто и сколько должен платить в этот фонд, взяла и выключила в себе журналиста. А включила просто работающего человека.

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