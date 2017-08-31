Все просто Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7022







Отправлено: - 12:15 Цитата: drakon:

Это конь с моста или с кольца - на въезде

в Костанай?.

Дракош, это согым. В зиму со спокойной душой. А думаю куда марикелло исчез?