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≡ Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29466
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это я про себя. Недавно была на двух подряд мероприятиях, посвященных внедрению обязательного социального медицинского страхования. И слушая в очередной раз разъяснения о том, как кто и сколько должен платить в этот фонд, взяла и выключила в себе журналиста. А включила просто работающего человека.
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§ Обликоморале
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3699
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
народ голодает

Ежей едят и лебедой закусывают.
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* Доктор СИЗО
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3941
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 16:08
Комментарий удален модератором.
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* Доктор СИЗО
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3941
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,он - моложе - тебя.А ты же ещё по электричеству и
остановки - изобретаешь... :lol:

Обама, вообще моложе Путина....один срок и до свидания....они же законы о выборах по 10 раз под себя не перекрайвают.....потому люди там живут как при коммунизме....
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* Доктор СИЗО
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3941
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ежей едят и

-нет ежи моей тетьке в Сибири, бывшей сваршице контактной сварки, 78 лет, не достались....она купила себе, по блату....телячьи мослы....сегодня праздник мусульманский ....бешбармак будет из них готовить... :-o :oops: :-x
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§ Обликоморале
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3699
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

Решил Марика подменить, временно?))
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* Доктор СИЗО
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3941
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 16:47
Комментарий удален модератором.
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* Доктор СИЗО
Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3941
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 17:06
Комментарий проходит проверку.
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