Цитата: Хохол:

Да ты крут !!! И стратег большой однако . Надо же так прикинутся дурачком , прям ещё так натурально , а потом раз , я мол типо не дурак , и всё понимаю . У оппонента козырей нет , соперник на лопатках . Талант .

Оставь в стороне свои влажные фантазии.

Если уж быть до конца честным, то ты слишком прямолинейный в своих высказываниях.

Тут и семи пядей во лбу не надо быть, что бы о твоих действиях дальнейших догадаться.

Да и не первый раз, я вижу все эти твои телодвижения.

Ты слишком предсказуем, отсюда и мои пояснения.

Но ты как всегда о своем подумал, привнес свою версию.

Уныло это всё и постыло.