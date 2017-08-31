Цитата: drakon:

Вот если бы крестьяне - не украли,

я бы и не знал,что уборка - началась

-как далеко шагнули вперед информационные технологии....во времена целины все сельчане жили на ворованном зерне и никто ни о чем даже не "догадывался"....примерно 20-30 процентов зерна шли прямиком к потребителям, без всякого учета, мимо закромов Родины, и еще столько же сгнивало на открытых токах под проливным дождем....