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§ NG.kz
Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29466
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Наурзумском районе 27-летним механизатором и 42-летним охранником-контролером по предварительному сговору было похищено 35 тонн пшеницы. Сумма ущерба составила 2 миллиона тенге. Похищенная пшеница возвращена владельцу ТОО
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ди
Re: Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах...




Отправлено: 31.08.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о, ну сейчас найдут крайних...

правп
Re: Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах...




Отправлено: 31.08.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на иволговских полях жара идет круглосуточно , все в теме, абсолютно все

§ лимон
Re: Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 473
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.08.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
на иволговских полях жара идет круглосуточно , все в теме, абсолютно все

соблазн велик - ночью подъезжает КАМАЗ с прицепом и, доставая пресс кэша, просят отсыпать немного :lol:
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* drakon
Re: Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11802
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот если бы крестьяне - не украли,
я бы и не знал,что уборка - началась... 8-) :-o :lol:
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л
Re: Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах...




Отправлено: 31.08.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ловят тех, кто не в теме, чужим без отметки воровать не дадут

тётя Соня
Re: Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах...




Отправлено: 31.08.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Негоже у барина воровать..

Медный
Re: Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах...




Отправлено: 01.09.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не в коем случае не оправдываю воров. Просто расскажу как платит иволга своим работникам. Комбайнёр-механизатор за посевную получил 30 тыщ.
Хочется спросить на хпп 7 млн тонн нехватает. Это комбайнёры, контролёры растащили? Или это те кто не платит за тяжёлый труд работникам ещё и ворует -торгует гос. Зерном как своим

§ Доктор СИЗО
Re: Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3935
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 07:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот если бы крестьяне - не украли,
я бы и не знал,что уборка - началась

-как далеко шагнули вперед информационные технологии....во времена целины все сельчане жили на ворованном зерне и никто ни о чем даже не "догадывался"....примерно 20-30 процентов зерна шли прямиком к потребителям, без всякого учета, мимо закромов Родины, и еще столько же сгнивало на открытых токах под проливным дождем....
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тётя Соня
Re: Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах...




Отправлено: 01.09.17 - 08:56
Комментарий удален модератором.

* Серый волк
Re: Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9027
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.09.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
на иволговских полях жара идет круглосуточно , все в теме, абсолютно все

Кого жарят?
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* drakon
Re: Кражу 57 тонн зерна нового урожая раскрыли в трех районах...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11802
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.09.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
и еще столько же сгнивало на открытых токах под проливным дождем..

Правильно,что украдут,то не сгниёт... :lol:
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