Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6151





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3693

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:13 Цитата: Хохол:



Да я то твой этот намек, еще с мавзолея понял.

Решил посмотреть, как ты будешь дальше умничать.

Кость кинул, ты вгрызся.

Получилось.

Говорю же, не суди по себе людей, ничего из этого путного не выйдет.

А то бросаешься тут словами, эпитетами разными, определяешь кто есть кто.

Только вот неудачно у тебя это получается.

Спасибо, за политинформацию.