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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3693
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Да я то твой этот намек, еще с мавзолея понял.
Решил посмотреть, как ты будешь дальше умничать.
Кость кинул, ты вгрызся.
Получилось.
Говорю же, не суди по себе людей, ничего из этого путного не выйдет.
А то бросаешься тут словами, эпитетами разными, определяешь кто есть кто.
Только вот неудачно у тебя это получается.
Спасибо, за политинформацию.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3693
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:

А с брюликами есть?
Вот только блатной волны не надо.
90-е прошли, сейчас другие забавы..))
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Страница 411 из 411«1...409410411
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