((:

не было в русском языке про Ленина,Сталина и прочее там были правила, грамматика все чётко и ясно.

drakon:

А время программы "Давай поженимся"

у вас изменили? Еужно тоже смотреть.

[Исправлено: Victor Yang, 01.09.2017 - 11:25]