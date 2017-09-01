/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в МОН РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в МОН РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29466
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила директор республиканского научно-практического центра "Учебник" Бейбиткуль Каримова, нестандартные задания в учебниках - это плоды новой учебной программы, которая внедряется с 2016 года. По ее словам, от старой программы новые учебники отличает личностно-ориентированный подход.
Читать новость

Марк Стаканыч
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...




Отправлено: 01.09.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В министерстве подчеркнули, что подобная практика заданий будет и дальше применяться в новых учебниках. Также было отмечено, что вышеупомянутый учебник будет служить учебным пособием, несмотря на критичное к нему отношение.

Ну и что не понятно?
они будут учить новому рускому языку.
Когдато для одной страны уже создали искусственную дикую смесь из руского, украинского и польского языка, и получилось.
И у нас получится.

((
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...




Отправлено: 01.09.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это явно насмешка, потому что в советское время не было в русском языке про Ленина,Сталина и прочее там были правила, грамматика все чётко и ясно. Может по истории и было, а сейчас будет такой же пустой учебник по наполнению как и казахский язык и народ не будет знать ни один из языков. Такие учебники языку не научат, то что они туда запихали это самопознание, социология, что угодно,но не грамота.

* drakon
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11801
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.09.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
И у нас получится.

А время программы "Давай поженимся"
у вас изменили? Еужно тоже смотреть.
А потом задания - выполнять. Бред... :lol:
Профайл

§ Victor Yang
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9183
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.09.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
((:
не было в русском языке про Ленина,Сталина и прочее там были правила, грамматика все чётко и ясно.

Там были тексты - для примеров, для упражнений. Школа ставила и ставит одной из своих задач патриотическое воспитание. И наличие этих текстов неудивительно.
Цитата:
drakon:
А время программы "Давай поженимся"
у вас изменили? Еужно тоже смотреть.

Дракон, зачем время? Любую передачу в интернете можно посмотреть.

[Исправлено: Victor Yang, 01.09.2017 - 11:25]
Профайл

песец подкрался
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...




Отправлено: 01.09.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Сейчас мы должны делать учебники совершенно нового формата. (...) Мы должны отойти от старого подхода, мы не можем в новых учебниках изучать Сталина, Ленина, пионеров или комсомольцев
- я смотрю госпожа Каримова тупо лексически путает (нас или себя) подачу, выраженную по ее словам в "формате" и само содержание (предмет изучения) выраженное в материалах самого предмета, к тому же лукаво уводит по содержанию в утрирование до Ленина, которого даже в 90-е годы школе не трогали по русскому языку точно. "Изучать" телевидение даже в современной среде - моветон, а уж если педагогическая отрасль ищет там пользу - это путь в деградацию, пора просто бить в колокол. Почему публицистику не изучать на примере печатных изданий, в них еще сохранен язык слова, корректности, стили речи. О, если это приходится объяснять, "Хьюстон, у нас проблемы".

ди
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...




Отправлено: 01.09.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так и хочется добавить...плоды ...больного воображения

Читатель 1
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...




Отправлено: 01.09.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
(Да, они точно издеваются!) Послушаешь Антонова и сразу захочется уехать в Россию))

пошумим, ятЪ
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...




Отправлено: 01.09.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
предлагается посмотреть фрагмент телешоу "Вечерний Ургант".

Я так понимаю, в старших классах дети уже перейдут к программе изучения великого русского мата на примерах творчества Шнура, икон "эмси" вроде dirty monk, доберутся и до жанра баттлов "Версуса" и "Слова" на примере Хована с Лариным, Fallena, Гнойного, Оксимирона, изучат панчи с панчлайнами, сетапы, делать схемы, научатся различать флоу от правильного грайма. А что, уже в школьной среде проводятся баттлы на переменках, пусть это входит в программу школьной самодеятельности официально, что уж там - это ж современность. Может, по подворотням поищем бывалых пацанчиков, которые еще "двигаются", возьмем у них интервью за жизнь, "каксам?", "естьчо", они кладезь лексикона "великого и могучего"?
Детей спасать надо. Улицу и тв они увидят сами, а вот показать как надо правильно, чтобы был выбор - это дело школы. Короче, правило подтверждается, и рыба начала гнить и, конечно, с головы мин.обра.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 98
Пользователей: 1
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх