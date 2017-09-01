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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-скажи мне, за что ты получил такой статус и я скажу,


у вас комплекс доктор бак.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то мне никто не несет третью часть туши.
сижу жду.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3691
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

Цитата:
Хохол:

Спасибо, улыбнули с утра, своими познаниями и выводами.
Продолжайте и дальше в этом духе, возможно где то и зачтется.
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3934
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
мемориалы и памятники , по затратам и стоимости , не только в мире , а хотя бы у нас . Мамаев курган чего стоит

-на одной чаше весов лежит Мамаев курган.....на другой чаше весов лежит Тегеран-43 с 7 тщательно охраняемыми залами архивов....видать есть, что там скрывать.... если даже ни один историк туда после войны не заглянул... просто пока не пустили....история героизма и предательства....
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ujcnm
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 11:56
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3691
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хохол, а чем тебе Мамаев Курган не угодил?
Да и не будет он стоить 500 млн. американских денег, да и не это главное.
Значит американцы имеют право, воздвигать грандиозные памятники на месте своей трагедии.
А вот другие народы этого права лишены, да?
Зачем им помнить свою историю и вообще какое право они имеют на памятники?
Как то двояко ты на это посматриваешь.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3691
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
видно, что человек долго и тщательно выбирал свой ник

Не угадал.
Фильм мне очень " Брильянтовая рука" нравится. Оттуда и образ обликом морального человека.
Цитата:
Доктор СИЗО:
выделение ему статуса полновластного пользователя....тоже очень тщательно продуманная политика создателей форума..

Представляю, как модераторы читая это усмехаются.
Цитата:
Доктор СИЗО:
-скажи мне, за что ты получил такой статус и я скажу, кто ты

Ну коль сказал А, говори Б..кто по твоему " полноправные и уважаемые"?
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3934
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
кто по твоему " полноправные и уважаемые"

-я уже писал про вас.....читай внимательно.... мои комментарии на эту тему....
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ujcnm
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 12:41
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3691
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Курбан-байрам. Москва.
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Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

Цитата:
Обликоморале:

Парни, только скажите и я Вас любым орденом и в любой статус возведу - Леонид Ильич отдыхает.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3691
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

То я мониторю \твои словами\ все подряд, то читай внимательно.
Там видимо много плохого написано, поэтому что бы не травмировать себя, искать не буду.
Так догадываюсь. :lol:
Цитата:
Все просто:
только скажите

И шо, даже так сможешь?
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хохол, а чем тебе Мамаев Курган не угодил?

Дааааа , смотрю в книгу вижу фигу , т.е. читает облякамаральный мой коммент и ни че кроме ( как ему кажется ) что мне курган не угодил , ни чего не понимает . Ну да ладно , объясню свою мысль на пальцах , на твоё утверждение про самый дорогой памятник в мире я тебе намекнул что стоимость и дороговизна объекта определяется не затраченными на строительство долларами , а множеством других факторов . Такие как затраченные человеко-часы , сколько ушло времени и ресурсов отдельно конкретного государства на всё это дело в отдельно взятый период своей истории . А ты опять двадцать пять
Цитата:
Обликоморале:
Да и не будет он стоить 500 млн. американских денег,

По твоей логике например Египетские пирамиды тогда вообще ни чего не стоят , потому как доллара тогда не было и строительство велось из подручных материалов и за похлёбку .

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И шо, даже так сможешь?

Легко, добавлю еще цацек, чтобы и на блатной волне, все было ровно.
Ответить Новый топик
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