Хохол Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6148







Отправлено: - 13:07 Цитата: Обликоморале:

Хохол, а чем тебе Мамаев Курган не угодил?

Дааааа , смотрю в книгу вижу фигу , т.е. читает облякамаральный мой коммент и ни че кроме ( как ему кажется ) что мне курган не угодил , ни чего не понимает . Ну да ладно , объясню свою мысль на пальцах , на твоё утверждение про самый дорогой памятник в мире я тебе намекнул что стоимость и дороговизна объекта определяется не затраченными на строительство долларами , а множеством других факторов . Такие как затраченные человеко-часы , сколько ушло времени и ресурсов отдельно конкретного государства на всё это дело в отдельно взятый период своей истории . А ты опять двадцать пять

Цитата: Обликоморале:

Да и не будет он стоить 500 млн. американских денег,

По твоей логике например Египетские пирамиды тогда вообще ни чего не стоят , потому как доллара тогда не было и строительство велось из подручных материалов и за похлёбку .