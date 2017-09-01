Тоже патриот Re: Снова сбили ребенка на улице Маяковского в Костанае #5







Отправлено: - 13:03 Нужно бороться не с водителями с помощью всякого рода изобретений, ограничений, запретов, а решить первопричину- почему они вынуждены делать крюки через дворы. Проблема в том, что Волынова - улица с односторонним движением. Чтобы проехать на Маяковского, это нужно объехать все Кжби. Сделайте улицу двусторонней - и все! Не будут таксисты шнырять по дворам.