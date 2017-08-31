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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11801
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
год почти меня не было, а как

Я страдал? Почти каждый день,садясь за
http://radikal.ru/video/clnCY5XkebU
комп,еле сдерживался,чтобы не
зарыдать... :lol: :oops: :-P
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.09.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это конь с моста или с кольца - на въезде
в Костанай?.

Дракош, это согым. В зиму со спокойной душой. А думаю куда марикелло исчез?

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3691
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
http://radikal.ru/video/clnCY5XkebU

:lol: :lol: :lol:
Ну ты же нашей закалки.
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Страница 469 из 469«1...467468469
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