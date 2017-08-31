Обликоморале Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по... #55





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3686

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:06 Цитата: Бывалый:



Даже и не думал, это твоя обычно фишка.

У этого автора, с другими соавторами, года вроде с 74 было множество изданий и переизданий этого учебника. Что то убирали, что то добавляли. Но суть в другом, как ты представил статью Конституции.

Повторяюсь, ничего плохого в ней не наблюдаю.

Тебе лишь бы к чему прицепится и раздуть из мухи слона.

Сам учебник по содержанию, для обучения языку, однозначно качественней того, что сейчас впаривают.

И это есть чистая правда, как бы ты не извращался в его очернении.

Цитата: Доктор СИЗО:

-идеология социализма лежала в корне каждого учебника



Доктор, ога особенно физики, математики, химии. Там ващпе без идеологии никак.

Ты посмотри на современные учебники. Они тоже в духе нынешнего времени идеологически написаны.