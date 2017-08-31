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≡ Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29465
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Влияет ли ландшафт на характер и как защитить бездомных? Вопросы из учебника русского языка всё чаще заставляют родителей удивляться.
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Гость
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А тут сильно не напрягались...

Смею предположить, что все таки напрягались. Все таки некоторое усилие все же прилагалось, етими авторами....
Ctr^c-Ctr^v...и так весь учебник. Поискал, про автора, нашёл, что она профессор, проживает в Турции. Несколько ранее, её учебник для 5 класса, также подвергался критике, по таким же причинам.
И что?
А ничего...
Видимо критика не воспринимается. А уже одно это все объясняет.

§ Валентин
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6642
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 31.08.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
И да, я хочу чтобы мои дети изучали язык по книжкам лучших носителей языка,


Как говорится: спасись сам, и вокруг тебя спасутся другие :)

Кроме тебя никому это не надо, и неинтересно; я имею в виду школу и государство
А если это не так, то правильнее такое воспринимать как большое везение.
Профайл

Бывалый
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 01.09.17 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Что в ней такого противоестественного?

В клубе объявили лекцию на тему "Народ и партия едины". Никто не пришел.
Через неделю была объявлена лекция "Три вида любви". Народу набилось - тьма.
- Существуют три вида любви, - начал лектор. - Первый вид - патологическая
любовь. Это - нехорошо, и на эту тему говорить не стоит. Второй вид - нормальная
любовь. Это вам хорошо известно, об этом тоже не стоит говорить. Остается
третий, высший вид любви - любовь народа к партии. Об этом мы и поговорим
подробнее.

Бывалый
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 01.09.17 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А так ты вот ап чем.

А быстро ты переобулся.
Прям на лету.
Сначала с апломбом начал утверждать что на 20 странице учебника по русязыку такого нет, а когда понял что круто лоханулся - начал отмораживаться.

§ Доктор СИЗО
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3933
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 05:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Упаси бог, изучать русский язык и литературу, по тем учебникам, по которым мы учились.....были сплошь политизированные издания....читали про притеснения простого народа при царизме, и детей подводили к мысли, как здорово придумали большевики..... обеспечили всем нам счастливое будущее....
- про Гулаги, голодоморы, и репрессии полная тишина.... только полная победа СССР в Великой Отечественной войне, вскользь про небольшую помощь, буквально на три копейки по ленд-лизу западных стран....
-крышу сносило у школьников, кто дружил с головой....и мог видеть реальное положение....остальные сглатывали и превращались в послушных винтиков....цель учебника выполнена...
Профайл

§ Обликоморале
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3686
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я с тобой не соглашусь.

Это твое право.
Только простынкин говорил ап другом.
Виктор, я начинаю удивляться, что ты этого не понял.
Он как всегда на идеологию давил и совок хаял.
Представив вполне нормальную статью Конституции, чем то непотребным.
Кстати в двух изданиях, с этим же автором, я этого не обнаружил.
Мутный какой то скрин.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9182
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.09.17 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Потому что, мне преподавали только ,,книжные'' стили.

А кто говорит про "преподавание"? Показать разницу между стилями - это не преподавать - это показать разницу между стилями.
Профайл

Все просто
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 01.09.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Упаси бог, изучать русский язык и литературу, по тем учебникам, по которым мы учились.....

Доктор, а по моему Вы путаете идеологию и обучение. Вы посмотрите на эти учебники, иначе как изнасилование русского языка - это не назовешь.

По таким учился
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 01.09.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уберите свою гордость верните учебник от издательство "Просвещение" с 5 по 9 класс, где входило теория и практика вот такой учебник по русскому языку. С каждым классом только учебник практика менялся.

§ Доктор СИЗО
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3933
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Доктор, а по моему Вы путаете идеологию и обучение. Вы посмотрите на эти учебники, иначе как изнасилование русского языка - это не назовешь.

-идеология социализма лежала в корне каждого учебника....иначе фик бы он вышел в печать...
Профайл

§ Обликоморале
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3686
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Даже и не думал, это твоя обычно фишка.
У этого автора, с другими соавторами, года вроде с 74 было множество изданий и переизданий этого учебника. Что то убирали, что то добавляли. Но суть в другом, как ты представил статью Конституции.
Повторяюсь, ничего плохого в ней не наблюдаю.
Тебе лишь бы к чему прицепится и раздуть из мухи слона.
Сам учебник по содержанию, для обучения языку, однозначно качественней того, что сейчас впаривают.
И это есть чистая правда, как бы ты не извращался в его очернении.
Цитата:
Доктор СИЗО:
-идеология социализма лежала в корне каждого учебника


:lol: Доктор, ога особенно физики, математики, химии. Там ващпе без идеологии никак.
Ты посмотри на современные учебники. Они тоже в духе нынешнего времени идеологически написаны.
Профайл

Все просто
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 01.09.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
идеология социализма лежала в корне каждого учебника....иначе фик бы он вышел в печать...

Согласен, но тем не менее Вы, пишите и говорите грамотно. А нынешнее поколение: свою мысль грамотно сформировать не способна, а изложить - тем более.

Товарищ Ын
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 01.09.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да нет, это не в учебнике по русскому языку было, а в " Обществознание"
Обществознание


Похоже бывалый опять соврамши :-)

Товарищ Ын
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 01.09.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такими учебниками даже я, троечник по русскому в школе, смогу зарабатывать репетитором :-)
Обращайтесь, ежли чо
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