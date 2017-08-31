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≡ Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29465
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это я про себя. Недавно была на двух подряд мероприятиях, посвященных внедрению обязательного социального медицинского страхования. И слушая в очередной раз разъяснения о том, как кто и сколько должен платить в этот фонд, взяла и выключила в себе журналиста. А включила просто работающего человека.
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Олжас
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 13:17
Комментарий удален модератором.

Зухра
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 13:22
Комментарий удален модератором.

Читатель
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая НГ,выясните,пожалуйста, где наши соц отчисления,которые оплачиваются юр.лицами и ИП на ИНН налогоплательщиков-уже много лет? можно ли посмотреть лицевой счет по ИНН

LOL
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
, а не ноют в интернетах о

ты тогда вообще без зарплаты :lol:

Гога
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для *Андрей117* - Численность населения Норвегии — 5 265 158 человек (июль 2016, оценка)

§ Vital
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4623
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.08.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуация действительно плоха. Комерцы увиливают от налогов как могут. Понимаю их. Если будут платить как надо то ваще капец. Некто .некто не будет перечеслять ну кроме бюджетников в эти фонды. Тупик полный.
Елбасы уйди пожалуста. На пенсию. Ну там с почетом и с медалями разными. Нужен уже новый. Молодой
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Бывалый
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Елбасы уйди пожалуста

Чо, как он уйдет, коммерцы сразу станут платить налоги сполна?
А ты смешной.

§ Доктор СИЗО
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3933
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 05:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Елбасы уйди пожалуста. На пенсию. Ну там с почетом и с медалями разными. Нужен уже новый. Молодой

- молодой человек, это уже реальные и уголовно наказуемые Призывы.... ну, вот до чего доводит человека дружба с зеленным Змием(((((((
- всегда же предупреждал, что без модератора тебе нельзя печататься....ни одной буковки..... 8-) 8-) 8-) 8-) :oops: :oops: :-x
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§ Vital
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4623
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.09.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор вы опять за свое. Даже незнаю че и делать с вами[томно вздыхаю попивая кофичек]. Где я там сказал про призыв об майдане про переворт. ☝☝☝уйти на пенсию с почетом и медалями.

[Исправлено: Vital, 01.09.2017 - 09:39]
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Все просто
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 01.09.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну как бы я с их информационными системами и работал.

Работяга, твои системы управления рисками создают одни проблемы для бизнеса. Эту систему создали такие же бездари(теоретики) как ты.

§ Доктор СИЗО
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3933
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Даже незнаю че и делать с вами[томно вздыхаю попивая кофичек]. Где я там сказал про призыв об майдане про переворт. ☝☝☝уйти на пенсию с почетом и медалями.

-брось придуриваться, ты же знаешь, что твой необдуманный призыв отправляться на пенсию, по восточному менталитету , равноценен 3 украйнским майданам....
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