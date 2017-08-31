Цитата: Vital:

Елбасы уйди пожалуста. На пенсию. Ну там с почетом и с медалями разными. Нужен уже новый. Молодой

- молодой человек, это уже реальные и уголовно наказуемые Призывы.... ну, вот до чего доводит человека дружба с зеленным Змием(((((((

- всегда же предупреждал, что без модератора тебе нельзя печататься....ни одной буковки.....