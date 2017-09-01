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§ NG.kz
Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в МОН РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29465
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила директор республиканского научно-практического центра "Учебник" Бейбиткуль Каримова, нестандартные задания в учебниках - это плоды новой учебной программы, которая внедряется с 2016 года. По ее словам, от старой программы новые учебники отличает личностно-ориентированный подход.
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Марк Стаканыч
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...




Отправлено: 01.09.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В министерстве подчеркнули, что подобная практика заданий будет и дальше применяться в новых учебниках. Также было отмечено, что вышеупомянутый учебник будет служить учебным пособием, несмотря на критичное к нему отношение.

Ну и что не понятно?
они будут учить новому рускому языку.
Когдато для одной страны уже создали искусственную дикую смесь из руского, украинского и польского языка, и получилось.
И у нас получится.

((
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...




Отправлено: 01.09.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это явно насмешка, потому что в советское время не было в русском языке про Ленина,Сталина и прочее там были правила, грамматика все чётко и ясно. Может по истории и было, а сейчас будет такой же пустой учебник по наполнению как и казахский язык и народ не будет знать ни один из языков. Такие учебники языку не научат, то что они туда запихали это самопознание, социология, что угодно,но не грамота.

§ drakon
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11801
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.09.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
И у нас получится.

А время программы "Давай поженимся"
у вас изменили? Еужно тоже смотреть.
А потом задания - выполнять. Бред... :lol:
Профайл

§ Victor Yang
Re: Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9182
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.09.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
((:
не было в русском языке про Ленина,Сталина и прочее там были правила, грамматика все чётко и ясно.

Там были тексты - для примеров, для упражнений. Школа ставила и ставит одной из своих задач патриотическое воспитание. И наличие этих текстов неудивительно.
Цитата:
drakon:
А время программы "Давай поженимся"
у вас изменили? Еужно тоже смотреть.

Дракон, зачем время? Любую передачу в интернете можно посмотреть.

[Исправлено: Victor Yang, 01.09.2017 - 11:25]
Профайл

Гость
Школьные задания с "Вечерним Ургантом" объяснили в МОН РК




Отправлено: 01.09.17 - 11:51
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