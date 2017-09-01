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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-скажи мне, за что ты получил такой статус и я скажу,


у вас комплекс доктор бак.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то мне никто не несет третью часть туши.
сижу жду.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3686
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

Цитата:
Хохол:

Спасибо, улыбнули с утра, своими познаниями и выводами.
Продолжайте и дальше в этом духе, возможно где то и зачтется.
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3933
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
мемориалы и памятники , по затратам и стоимости , не только в мире , а хотя бы у нас . Мамаев курган чего стоит

-на одной чаше весов лежит Мамаев курган.....на другой чаше весов лежит Тегеран-43 с 7 тщательно охраняемыми залами архивов....видать есть, что там скрывать.... если даже ни один историк туда после войны не заглянул... просто пока не пустили....история героизма и предательства....
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