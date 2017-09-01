Цитата: Хохол:

мемориалы и памятники , по затратам и стоимости , не только в мире , а хотя бы у нас . Мамаев курган чего стоит

-на одной чаше весов лежит Мамаев курган.....на другой чаше весов лежит Тегеран-43 с 7 тщательно охраняемыми залами архивов....видать есть, что там скрывать.... если даже ни один историк туда после войны не заглянул... просто пока не пустили....история героизма и предательства....