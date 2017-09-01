707 Re: Снова сбили ребенка на улице Маяковского в Костанае #1







Отправлено: - 09:20 Колья вбейте в асфальт. У нас из-за одного человека, который сбил на пацана на тротуаре по маяковского ограничили движения. Из-за придурка, который ночью намотал себя на столб ограничили движение по Жастар. Нужно штрафовать нарушителей, а не создавать проблемы законопослушным водителям.