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§ NG.kz
Реванша не будет. Левит проиграл в полуфинале чемпионата мира-2017
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский боксер Василий Левит проиграл в полуфинале и стал бронзовым призером чемпионата мира-2017 в немецком Гамбурге. В полуфинале весовой категории до 91 килограмма Левит раздельным решением судей уступил кубинцу Эрисланди Савону - 2:3.
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тётя Соня
Re: Реванша не будет. Левит проиграл в полуфинале чемпионата...




Отправлено: 01.09.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
достойно дрался наш боксёр... уважуха!
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