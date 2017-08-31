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Федот
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 31.08.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщинам в жизни больше нечем заниматся как смотреть бои, а муж че делает?

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3684
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

:lol: Ух ты, прям по полочкам все разложил.
Но аналитиг и психолог из тебя никудышный.
Промазал раз пять наверно, пытаясь дать мне характеристику и выдать желаемое за действительное.
Зато я не промахнусь, сказав что русофобство из тебя прет неприкрыто.
В каком году с Украины бежал, на майдане был?
Чеканишь как под копирку с майданутыми.
Да еще лжешь не краснея.
И да, дельный совет.
Когда в другой раз невооруженным глазом будешь смотреть, одень очки и мозги включи, что бы не выдавать свое видение, так как тебе видится.
Я в отличии от тебя, никакой радости в варварском отношение к памятнику не вижу. Как к этому, так и к другим. Так что мимо.
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 31.08.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Но аналитиг и психолог из тебя никудышный.
...
Зато я не промахнусь, сказав что русофобство из тебя прет неприкрыто

Не, ну в отношении Хохла, категорически неправ. Не ну он конечно фоб, но такой, умеренный. У него вообще, политическое кредо такое- против всех. Анализирует и всех вокруг ругает. И тот неправ, и тот, и вонтэнтот.
И с ним, в отличие, например, от простыни, хоть поговорить можно, не боясь получить шмат псевдоумного г.мна с вентилятора.

qwerty
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 31.08.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Да это из них такой же, с него че взять, ни мечи бисер

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3057
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.08.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Федот:

Спорт-это моя родная среда обитания, причём с детства.
Федя,так шо зеньки в телевизор и громко болеем
Вася! Вася!
Пока лёгкие веса идут.
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6642
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 31.08.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
только издевки, "тонкий " юмор.
и это постоянно.
он не участвует в обсуждении проблем .


А ведь все думали, что я хороший!
А я цинично оказался не таким хорошим.

И как дальше после этого жить?!
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Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.09.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с Днём знаний!
Учителям крепкого здоровья, творческого потенциала, задора и не перегорать.
Учащимся упорства в постижении знаний.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3057
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.09.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Финала не будет!
Печалька,Левит проиграл.
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11800
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.09.17 - 01:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Финала не будет!
Печалька,Левит проиграл.

Та вы шо? Мэм... :lol:
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 06:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
И как говорил , Уважаемый Доктор Сизо : Ответа не надо .

-все же постараюсь дать свой ответ..... Уважаемый товарищ Украйнец, во первых здравствуйте....лично мне не хватает ваших комментариев.... хотя мне часто достается от вас....
-насчет облиморального....видно, что человек долго и тщательно выбирал свой ник.... этакая гребенка на форуме с очень острыми краями....которая фильтрует все прочитанное.... выделение ему статуса полновластного пользователя....тоже очень тщательно продуманная политика создателей форума....
-скажи мне, за что ты получил такой статус и я скажу, кто ты....невеселый юмор...когда одни пашут, выискивая информацию для форума.... получают по ушам.... другие "уважаемые и полновластные" лениво почесывают за ухом.... и пишут предлоги, и местоимения....и прочие тык мыки.... :oops: :-x :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3684
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 07:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Прав, не прав, тут ведь у каждого свое мнение, субъективное.
Но то что Хохол изначально русофобством страдает и как простынь раздает всем свои характеристики, это объективно.

Цитата:
qwerty:
ни мечи бисер

Даже и не думаю.
Он мне в этом плане не интересен.
Очередной неполживо озлобленный.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3684
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 07:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

С великим праздником братья мусульмане!!!
От всей души желаю Вам, и всем благоверным мусульманам приумножения веры, доброго здравия и долгоденствия, мира и успеха в богоугодных трудах на благо нашей Родины - благословенного Казахстана и его народа!!!

Құрбан айт қабыл болсын!!!
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Құрбан айт қабыл болсын!!!

-хорошо дорогой.....зачтено....можешь присутствовать на нашем партсобрании...
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9181
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.09.17 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Спорт-это моя родная среда обитания, причём с детства.
Федя,так шо зеньки в телевизор и громко болеем

Я думаю, что есть огромная разница - заниматься спортом или его смотреть.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 01.09.17 - 09:34
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Ответить Новый топик
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