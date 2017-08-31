Цитата: Обликоморале:

Что в ней такого противоестественного?

В клубе объявили лекцию на тему "Народ и партия едины". Никто не пришел.

Через неделю была объявлена лекция "Три вида любви". Народу набилось - тьма.

- Существуют три вида любви, - начал лектор. - Первый вид - патологическая

любовь. Это - нехорошо, и на эту тему говорить не стоит. Второй вид - нормальная

любовь. Это вам хорошо известно, об этом тоже не стоит говорить. Остается

третий, высший вид любви - любовь народа к партии. Об этом мы и поговорим

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