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§ NG.kz
Он педагог. И педофил?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29464
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На нового учителя музыки Леонида Кравцова в с. Первомайское Федоровского района чуть ли не молились. Отличный преподаватель, музыкант от бога, любимец всех детей - от детсадовцев до неуправляемых подростков... Водился за ним, правда, один грешок - выпивал. Но стоило Кравцову взять в руки аккордеон и запеть, как об этом все забывали.
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Костанаец2
Re: Он педагог. И педофил?




Отправлено: 31.08.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М-да! Да уж! Вопрос: чем педагог отличается от педофила? Ответ: один из них по настоящему любит детей! Вот, что делает с человеком шайтан-водка! Не подъемные надо было этому Паганини выдавать, бабу путевую в этом поселке.Человек слабый, посредственный, за неделю подъемные спустил. Теперь на зоне в петушином хоре, будет блатную привилегию развлекать

§ kbkz1980
Re: Он педагог. И педофил?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3057
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.08.17 - 02:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаец2:
Вот, что делает с человеком шайтан-водка

Водка только процесс усугубляет,а причин педофилии много.
наследственная предрасположенность;неправильный процесс воспитания в детском возрасте с педагогической точки зрения;гормональные наследственные причины;неправильное осознание собственной роли среди окружающих;сексуальные проблемы;боязнь интимных отношений со взрослыми женщинами;собственная неуверенность;психологические комплексы.
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§ Обликоморале
Re: Он педагог. И педофил?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3684
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оттаг всегда.
В тихом омуте черти водятся.
Особливо еще, если омут заполнен водкой.
Мин.здрав нездря предупреждает.
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синька - зло
Re: Он педагог. И педофил?




Отправлено: 31.08.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько отзывчивых людей. Только надо признать пьянство разлагает. Если сам человек не найдет выход, чужая помощь тут будет только временным и слабым контролем. Хрен его знает были ли у него ранее именно такие желания или это на алкоголе, или вообще алкоголь был и ранее средством загасить "что-то", что он в принципе не глушит.

ди
Re: Он педагог. И педофил?




Отправлено: 31.08.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видимо скоро педагогам мужчинам только евнухам можно будет доверить детей

§ лимон
Re: Он педагог. И педофил?
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 473
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за не имением специалистов в селе, в школу берут кого попало, интересно педагоги медкомиссию проходят как и все? психологи не выявляют таких с нездоровой психикой?
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Фотя
Re: Он педагог. И педофил?




Отправлено: 31.08.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соглашусь с ЛИМОНОМ , с нашим образованием и перспективой роста благосостояния в педагоги идти желающих выпускников все меньше и меньше

Прохожий
Re: Он педагог. И педофил?




Отправлено: 01.09.17 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди искренно хотели помочь ему. Ведь алкоголизм и педофилов не одно и то же. Знали бы что так будет, не помогли бы.
Против всех была директор школы. Женщина видимо злая, но, увы, оказалась права....

Прохожий
Re: Он педагог. И педофил?




Отправлено: 01.09.17 - 08:09
Комментарий удален модератором.

Прохожий
Re: Он педагог. И педофил?




Отправлено: 01.09.17 - 08:11
Комментарий удален модератором.

Прохожий
Re: Он педагог. И педофил?




Отправлено: 01.09.17 - 08:14
Комментарий удален модератором.
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